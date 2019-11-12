Otobüste muavin rezaleti! Arka koltuğa geçirdiği kadını taciz etti
İstanbul'dan Balıkesir'e giden yolcu otobüsünde iğrenç bir olay yaşandı. Koltuk tartışması yüzünden muavinin teklifi üzerine arkada koltuklardan birine geçen kadın, gece saatlerinde muavinin tacizine uğradı.
İSTANBUL- Balıkesir seferini yapan yolcu otobüsünde koltuk tartışması yüzünden muavinin teklifi üzerine arka koltuklara geçen kadın, gece saatlerinde muavinin tacizine uğradı.
MUAVİN, KADINI ARKA KOLTUĞA ALDI
Tekstilci olan E.B., 4 Ekim'de gece İstanbul'a dönmek üzere şehirlerarası otobüse bindi. 31 nolu koltuğa oturan E.B., ön ve arkasındaki yolcularla koltuk yatırma tartışması yaşadı. Muavin M.A., isterse arkada boş olan yere geçebileceğini söyledi. Kadın kabul etti. Arka koltuklardan birine geçen E.B., içecek servisi yapan muavinin, "İsterseniz Türk kahvesi ikramımız da var" teklifine "Olur" yanıtı verdi.
"ÜZERİMİ ÖRTME BAHANESİYLE TACİZ ETTİ"
Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre; kadının iddiasına göre kahvenin tadı acıydı ancak yine de içti. Fakat kısa süre sonra uykusu geldi. E.B., polisteki ifadesinde başından geçenleri anlatırken şöyle devam etti: "Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Kendime geldiğimde Dudullu'daydık. Birçok kez uyanmaya çalıştım ancak kalkamadım. Etraftaki sesleri duyabiliyordum. Bu sürede muavinin 15-20 kez geldiğini ve üzerimi örtme bahanesiyle beni taciz ettiğini hatırlıyorum. İki kez su getirdi ancak gözlerimi açıp şahsa bakamıyordum. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Otobüs yolculuklarında molaların çoğunda inerdim ama bir kere bile inemedim. Eve gittiğimde ayakta duramıyordum." Olayla ilgili soruşturma açıldı.
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