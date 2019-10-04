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Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı

Batman’da iki gün önce kayıp ilanı verilen 55 yaşındaki Hamit Dal’ın, iki gün boyunca kendisini sokak sokak arayan oğlu tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz adamın cesedi, gömüldüğü yerden çıkarılarak yapılan otopsinin ardından mezarlığa defnedildi.

GENEL 04.10.2019, 17:21
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
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İKİ gün önce kendisinden haber alınamayan Hamit Dal'ın ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Dal'ın oğlu ve yakınları, bu süre zarfında bastırdıkları broşürlerle sokak sokak talihsiz adamı aramaya başladı. En son sabah namazı için gittiği caminin güvenlik kameralarını inceleyen Dal'ın yakınları, sabah erken saatlerde evin bahçesine bir aracın girdiğini gördü. Evden bir çuvalın araca konulduğunu gören Dal'ın yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemede Hamit Dal'ın oğlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre oğlu, babasını öldürdüğünü itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi. Bugün sabah saatlerinde Hamit Dal'ın gömüldüğü yerde inceleme yapan güvenlik güçleri, katledilen adamın cansız bedenine ulaştı. Dal'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Babasını öldürüp, olay sonrası bastırdığı broşürlerle arama çalışmalarına katılan cani evladın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

#Batman #Kayıp #Hamit Dal
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