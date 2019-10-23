Öldürüp bir de karakol önünde poz verdiler
Erzurum'da koruma altında olan kuş türlerinden şahini avlayan avcılar, haklarında yapılan cezai işlem sonrası karakol önünde poz verdi.
GENEL 23.10.2019, 11:18
ERZURUM'DA koruma altındaki şahini avlayan dört avcıya 7 bin 500 lira para cezası kesildi. Cezayı ödeyen avcıların ölü şahinle jandarma karakolunun önünde poz vermesi dikkati çekti.
TÜFEKLERE VE EKİPMANLARA EL KONULDU
Aziziye ilçesine bağlı Çatak mevkisindeki ormanlık alanda avlanan Z.Y., İ.A., E.O. ve E.A. isimli dört avcı Toprakkale İl Jandarma ekiplerince yakalandı. Koruma altında olan kuş türlerinden şahini avlayan avcıların ellerindeki iki adet tüfeğe ve ekipmanlara el konuldu.
KARAKOL ÖNÜNDE POZ VERDİLER
Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Toprakkale İl Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu dört kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi. Avcıların ölü şahinle karakol önünde poz vermesi dikkati çekti.
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