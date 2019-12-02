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Öğretmen eşine 5 kelimelik mesaj gönderip canına kıydı

Adana'da tekel bayi işletmecisi, kumar borcu yüzünden bunalıma girince öğretmen eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" mesajı gönderip 10. kattan atlayarak intihar etti. Olay anında bazı vatandaşın cep telefonu kamerasıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.

GENEL 02.12.2019, 11:27
Öğretmen eşine 5 kelimelik mesaj gönderip canına kıydı
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ADANA'DA tekel bayi işletmecisi, kumar borcu yüzünden bunalıma girince öğretmen eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye mesaj gönderip 10. kattan atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anaokulu öğretmeni Ayşe G. ile evli ve bir çocuk babası Erdem G.(42) kumar oynadığı için borca girdi. Erdem G.'nin annesi de bu nedenle oğluna kumar oynamaması için baskı yaptı. Erdem G.'nin borçları bir süre sonra ailesi tarafından kredi çekilip ödendi. Ancak kumar oynamaya devam edip borç batağından çıkamayan Erdem G. bunalıma girdi.

EŞİNE MESAJ GÖNDERİP ATLADI

Erdem G., okuldaki eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye SMS attı. Ayşe G. ise mesajı okuduktan sonra eşini aradı ama bir türlü ulaşamadı. Bu sırada Erdem G. 10. kattaki evinin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Olayı fark eden komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

VATANDAŞ CEP TELEFONU İLE CANLI YAYIN YAPTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdem G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ayşe G.'ye eşinin rahatsızlandığı haberi verildi. Olay yerine Ayşe G.'nin gelmesi beklenirken meraklı vatandaşların cesedi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip canlı yayın yapması dikkat çekti.

FOTOĞRAFA BAKINCA FENALAŞTI

Olay yerine Ayşe G.'den önce kız kardeşi çocuğuyla birlikte geldi. Vatandaşlar yerdeki cesedin Erdem G. olup olmadığını kesinleştirmek için cesedin fotoğrafını kıza ve annesine gösterdi. Fotoğrafı gören kız çocuğu gözyaşlarını tutamadı. Bir süre sonra da fenalaşan kız çocuğu ambulansta tedavi altına alınıp olay yerinden uzaklaştırıldı.

"ERDEM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Daha sonra ise olay yerine Erdem G.'nin eşi Ayşe G. geldi. Eşinin öldüğünü öğrenen Ayşe G. bir yakınına sarılıp "Ne olur yalan olduğunu söyleyin. Yalan, yalan Erdem böyle bir şey yapmaz" diye ağladı. Ayşe G., bir saat önce kocasının kendisine mesaj attığını ondan sonra aradığını ancak bir türlü ulaşamadığını gözyaşları içinde anlattı. Polisin evde yaptığı incelemede ismini belirttiği kişiye, "170 lira borcum var onu da verin" diye not yazdığı öğrenildi. Erdem G.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından şahsın cenazesi toprağa verildi. Erdem G.'nin yere düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

#Öğretmen eş #Adana #kumar borcu #İntihar
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