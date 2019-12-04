Öğretim görevlisi koca, akademisyen eşini öldürdü
İstanbul Üsküdar'da bir üniversitede daire başkanı olan C.İ. isimli öğretim görevlisi, kendisinden boşanmak isteyen akademisyen eşini bıçaklayarak öldürdü.
ÜSKÜDAR'DA bir üniversitede daire başkanı olan C.İ. isimli öğretim görevlisi, kendisinden boşanmak isteyen akademisyen eşi Elif İ'yi defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan öğretim görevlisi koca gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EVİN DIŞINA ÇAĞIRDI
Kan donduran olay Üsküdar 'de geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. İddiaya göre karı koca arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunu kabul etmeyen bir üniversitede daire Başkanı C.İ, gece yarısı eşi Elif İ.'yi evin dışına çağırdı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Burada tartışmaya başlayan çiftten öğretim görevlisi koca cebinden bıçağı çıkararak kendisi gibi öğretim görevlisi karısını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, C.İ. gözaltına alındı. Öğretim görevlisi koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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