Öğrenciler arasında çıkan kavga kanlı bitti!
Bakırköy'de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanırken 2 öğrenci, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
BAKIRKÖY'DE bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada öğrenciler çeşitli yerlerinden bıçaklanırken, orman içerisine ambulansla giremeyen sağlık ekipleri yaralılara koşarak ulaştı.
İKİ ÖĞRENCİ BIÇAKLANDI
Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ormanın içine giremeyince yaralılara ulaşmak için koşarak gitti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
3 yerinden bıçak darbesi alan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
KAVGANIN SEBEBİ ÖĞRENİLDİ
Öte yandan yapılan soruşturmalarda kavganın çıkma sebebi de belirlendi. Öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın kız meselesinden kaynaklanan yan baktın kavgası olduğu öğrenildi.
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