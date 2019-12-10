Oğlunun cenazesini böyle izleyen baba acıya daha fazla dayanamadı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde böbrek hastası baba, 3 ay önce oğlunun böbreğini aldı. Oğlu, nakil işleminin ardından beklenmedik bir şekilde vefat etti. Oğlunun acısına dayanamayan baba, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde 3 ay önce kendisine böbrek veren 28 yaşındaki oğlu Tayfun Yıldız'ı kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bugün yaşamını yitirdi.
OĞLUNUN BÖBREĞİNİ ALMIŞTI
19 Eylül tarihinde babasına verdiği böbrek sonrasında beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren Tayfun Yıldız'ın ardından bu kez de babası vefat etti. Uzun yıllardır böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayan ve oğlunun kendisine verdiği böbrek ile yaşama tutunmaya çalışan Cevat Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OĞLUNUN CENAZESİNİ HÜZÜNLÜ BAKIŞLARLA İZLEMİŞTİ
Yıldız'ın cenazesi akşam saatlerinde İstanbul'dan Alaplı Devlet Hastanesi morguna getirilerek yarın öğle namazına müteakip Gümeli Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. Merhum Yıldız, oğlunun cenazesini evinin balkonunda hüzünlü bakışlarla takip etmişti.
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