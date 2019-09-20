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Oğlunu cinayete azmettirdiği iddia edilen anne yakalandı

Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki oğlunu azmettirdiği gerekçesiyle bir ay önce müebbet hapis cezasına çarptırılan kadın cezaevine gönderildi. Kadının, yakalanmamak için kilo verip giyim tarzını değiştirdiği iddia edildi.

GENEL 20.09.2019, 16:04
Oğlunu cinayete azmettirdiği iddia edilen anne yakalandı
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ADANA'DA bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü ileri  sürülen 14 yaşındaki oğlunu, kocasıyla birlikte azmettirdiği iddiasıyla hakkında  müebbet hapis cezası verilen firari sanık yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği  ekipleri, yaklaşık bir yıl önce Ali Genç'i pompalı tüfekle öldürdüğü ileri  sürülen 14 yaşındaki oğlu M.F.K'yi kocası Ali Rıza K. ile azmettirdiği öne  sürülen sanık Sultan K'yi, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis  cezasına çarptırılmasının ardından yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmayla Sultan K'nin, merkez Yüreğir ilçesindeki  adresinden ayrılıp Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.Sultan K'nin yakalanmamak için kilo verip giyim tarzını da  değiştirdiği bilgisine ulaşan ekip, mahallede yaptığı detaylı araştırmanın  ardından firari sanığın saklandığı adresi tespit etti.Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan kadın, evden  çıktığı sırada yakalandı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen  Sultan K. daha sonra cezaevine gönderildi.

Davanın geçmişi

Adana'da annesi Sultan K. ile ilişkisi olduğu öne sürülen Ali Genç'i,  21 Eylül 2018'de pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki M.F.K. ile  azmettirici oldukları iddiasıyla anne ve babası Ali Rıza K. hakkında  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Ağustos'ta görülen karar  duruşmasında mahkeme heyeti, sanık M.F.K'yi önce müebbet hapis cezasına mahkum  etmiş, daha sonra sanığı, cezasını 5 yıl 10 ay hapis cezasına indirip  tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etmişti.Duruşmada, anne Sultan K'ye "oğlunu cinayete azmettirme" suçundan  müebbet, başka bir suçtan cezaevinde bulunan baba Ali Rıza K'ye ise aynı suçtan  18 yıl hapis cezası verilmişti.Anne Sultan K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı  çıkartılmıştı.

#Adana #Cinayet #Anne
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