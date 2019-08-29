O anı fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştılar

CARETTA carettaların denize bırakılması için dün (Çarşamba) İztuzu Kumsalı'nda düzenlenen etkinliğe Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bürokratlar ve turistler katıldı. Törende konuşan DEKAMER Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, olta iğnesi yutma, misinaya dolanma, sürat teknesi çarpması gibi çeşitli nedenlerle yaralandıkları için kendilerine getirilen deniz kaplumbağalarının tedavilerini 2 ay ile 1 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaska, DEKAMER'e 2008 yılından bu yana 358 yaralı deniz kaplumbağası getirildiğini belirterek, "Denize bırakacağımız 6 deniz kaplumbağası ile birlikte toplam 186 deniz kaplumbağası tedavi edilip denize salındı. 154'ü ise yaşamını yitirdi, 18'inin tedavileri sürüyor" dedi.