Nine ve torunundan 2 milyon liralık vurgun!
Gaziantep'te bir evden 350 bin dolar çaldığı iddia edilen kadın ile torunu, Osmaniye'de yakalandı.
İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Çağdaş mahallesinde bir evden 350 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) çalınması üzerine, özel bir ekip kurarak çalışma başlattı. Evin yakınlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ç. (54) ve torunu Y.Ç. (17) olduğunu belirledi.
OSMANİYE'DE YAKALANDILAR
Zanlıların yakalanması için kent genelinde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, şüphelilerin bir otomobille Osmaniye'ye gittiğini tespit etti. Osmaniye'de düzenlenen operasyonda yakalanan kadın ve torunu Gaziantep'e getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, torunu Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen E.Ç'nin, adliyeye götürülürken bastonla yürüdüğü gözlendi.
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