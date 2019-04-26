New York Times: Erdoğan’ın partisi derin bir şekilde bölündü

CARLOTTA GALL imzalı, AKP’nin İstanbul’da yeniden seçim girişimlerinin parti kademelerinde geniş bir bölünmeye sebep olduğu kaydedilirken, “Hatta başkan bile alışıldık olmayan bir saldırıyla karşı karşıya” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanı seçilerek siyasi gücünü elde ettiği 1994’ten bu yana geçen 25 yıllık sürede ilk kez ‘güç merkezi’ İstanbul’un yönetimini kaybettiğinin hatırlatıldığı haberde; “Muhalefet liderine yönelik çirkin fiziksel saldırıyı da içeren ülkedeki gerilim, İstanbul’un kaybının Erdoğan’ın bir zamanlar sağlam görülen güç şemasına nasıl şiddetli bir darbe indirdiğinin altını çiziyor” dendi.

Aynı zamanda Erdoğan’ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğindeki AKP içi bir grubun seçimlerin yinelenmesi için baskı yaptığını savunan Gall, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da AKP içinde ‘agresif bir oyuncu’ olduğu yorumunu yaptı

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 16:20