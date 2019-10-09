Nereyi kazsan fışkırıyor! Bir ilçemizde 2. doğal gaz rezervi bulundu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yürütülen doğal gaz arama çalışmaları sonuç verdi. Bölgede zengin bir doğal gaz yatağı bulundu. Söz konusu keşif bölgede bulunan ikinci doğal gaz rezervi oldu.
GENEL 09.10.2019, 16:41
TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından bir süredir Kazak Gölü Mesire Alanı'nda doğal gaz arama çalışmaları yürütülüyordu. Yaklaşık 2 ay gibi bir süredir yürütülen arama çalışmalarının sonucunda bölgede zengin bir doğal gaz rezervinin bulunduğu açıklandı. Bulunan rezervin önümüzdeki günlerde kullanılması bekleniyor.
İLÇENİN İKİNCİ REZERVİ OLDU
Şirket 2019'un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesi tarafında bir doğal gaz rezervine daha rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından ilçenin belli noktalarında çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı'nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.
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