Ne yaptın sen Özgecan! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Aydın'da 3. kattaki evinin balkonundan atlayan 22 yaşındaki üniversiteli Özgecan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
GENEL 09.11.2019, 11:13
AYDIN'DA üniversite öğrencisi Özgecan A. (22), 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özgecan A., iddiaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan atladı.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI AMA...
Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özgecan A.'yı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Özgecan A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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