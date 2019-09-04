Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Yeğenimle ormanda cinsel ilişkiye...

MÜGE Anlı canlı yayınında iğrenç itiraf! Yeni sezon yayın hayatına başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın başına gelenler araştırılırken ortaya çıkan gerçekler herkesi dehşete düşürdü. Başarılı sunucu Müge Anlı, Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi Mehmet Bey ile canlı görüşme yaptı. Bu görüşme esnasında Mehmet Bey'in öne sürdüğü bilgiler şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

SON GÖREN MEHMET

Ayşe Altuntaş 18 Temmuz 2018'de evden son kez ayrılıyor. Sabah saat 05:30'da İstanbul'daki Pirinççi köyüne kuzeni Mehmet beyle kahvaltı yapmaya gidiyor. Saatler sonra Mehmet bey Ayşe Altuntaş'ın kızını arayarak "Anneni babanın evinin oraya bıraktım" diyor. Ancak o saatten sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ulaşılamıyor.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA PARALI CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI!

Kayıp Ayşe'nin sözde sevgilisi Mehmet Bey "Başka kişilerle de görüşüyordu" diyerek ayrıldıklarını dile getirse de sonradan olayın şekli değişti. Mehmet bey, Ayşe Altuntaş'la parayla beraber olduklarını dile getirip daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı.

"BAŞKA BİRİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ İÇİN TOKAT ATTIM"

Ayşe Altuntaş'la beraber olan Mehmet Bey, başka biriyle görüştüğü için tokat attım dese de söyledikleri akılları karıştırdı. Kayıp Ayşe'yle Görüşmek istemediğini ama kendisi geldiğini dile getiren Mehmet Bey, eşi cezaevine girdikten sonra görüşmek istediğini dile getirdi.

"İLİŞKİMİZİ HERKES BİLİYORDU"

Eşinin de her şeyi bildiğini ve özel görüştüklerini de eşinin bildiğini söyleyince Müge Anlı yeniden sinir küpüne geçti. Eşine de beraber olduklarını itiraf ettiğini söyleyen Mehmet Bey "İlişkimizi herkes biliyordu" dedi.

AYŞE ALTUNTAŞ'A NE OLDU?

Tüm bu yaşananlardan sonra kızı, Ayşe Altuntaş'ı aramaya devam ediyor.