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Müebbet hapsi istenen adam, genç kızın tek kelimesi ile beraat etti

Bursa'da kız arkadaşını 4.kattan ittiği iddiasıyla müebbet hapsi istenen sanık, kız arkadaşının ifadesini değiştirip "İtmedi" demesiyle beraat etti.

GENEL 04.11.2019, 08:04
Müebbet hapsi istenen adam, genç kızın tek kelimesi ile beraat etti
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BURSA'DA kız arkadaşını ittiği iddiasıyla müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanık, kız arkadaşının ifadesini değiştirmesiyle beraat etti. İlk olarak kendisini sevgilisinin attığını iddia eden genç kız, ardından gözyaşları içerisinde sanığın kendisini itmediğini söyledi.Geçtiğimiz Mart ayında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatma K.'nin (22) 4'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaralanması ile ilgili erkek arkadaşı İbrahim Y. (30) tutuklandı. Genç kız ise ağır yaralandı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan İbrahim Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık İbrahim Y. ile Fatma K. davaya katılmazken, sadece sanık avukatı duruşmada yer aldı.İbrahim Y., daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"ELLERİNİ HAVADA GÖRDÜM"

"Ben suç işlemedim, olayla alakam yoktur. Olay günü rahatsızdım ve evde dinleniyordum. Sabah 06.45 gibi Fatma eve geldi. Lavaboya gidip üstünü değiştirdi. Kendisi sarhoş olduğu için, 'Çakmak çaksam havaya uçacaksın. Bu halin nedir' dedim. O da yatak odasına gitti. Ben yatak odasına gitmeden su ve sigara içtim. Yatak odasına gittiğimde ellerini havada gördüm. Ardından bağırmaya başlayarak aşağıya indim. Panik ile ağlıyordum ve 112'yi aradım. Ben de kendi aracımla arkasından hastaneye gittim. 3-4 saat başında durdum. Böyle caniliği ve şerefsizliği yapmam."

"CAMI KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN ARKAMDAN GELİP BENİ İTTİ"

Tedavi gördükten sonra taburcu edilen Fatma K.'nin ifadesi rahatsızlığından dolayı duruşmaya katılamayacağı için evinde alındı. Genç kız ifadesinde, "Biz sanık ile aynı evde kalıyorduk. Ben olay günü alkol alıp eve geldim. Bu sebeple sanıkla tartışmaya başladık. Daha sonra İbrahim televizyon izlemeye geçti. Aradan 1 saat geçtikten sonra tekrar bana bağırmaya başladı. Üzerimi değiştirip, yatmaya hazırlanıyordum. Camı kapatmaya çalışırken arkamdan gelip beni itti" dedi.

AĞLAYARAK "İTMEDİ" DEDİ

Ardından gözyaşlarına boğulan genç kız, "Bunların hiçbiri olmadı. Bana, bunları sanık ile arası bozuk olduğu için annem söyletti. Ben o gün ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Fakat sanık beni itmemiştir. Sanığın beni ittiğini düşünmüyorum. Bu sebeple şikayetçi değilim" açıklamasını yaptı.Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Fatma K.'nin son alınan ifadesinde sanığın kendisini atmadığını, annesinin baskısı üzerine ifade verdiğini belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanığın beraatine karar verdi.

#müebbet hapis #Bursa #sanık #KIZ ARKADAŞ
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