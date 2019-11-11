Minibüste mide bulandıran olay! "Anan bacın yok mu senin?"
Diyarbakır'da şehir içi minibüsünde yolculuk yapan bir kadın tacize uğradı. Yolcuların araçtan indirmek istediği tacizcinin "Paramı vermişim" diyerek kendisini savunması "pes" dedirtirken, tacize uğrayan kadının annesi tepkisini "Anan bacın yok mu senin?" ifadesiyle gösterdi.
GENEL 11.11.2019, 07:22
OLAY, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, şehir içi minibüsünde annesi ile birlikte yolculuk yapan kadın, araç içindeki bir yolcu tarafından elle taciz edildi. İlk olayda şahıs uyarılırken, zanlının tacize devam etmesi üzerine kadın, sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı.
"PES" DEDİRTEN SAVUNMA
Şahıstan şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından araç içindeki diğer yolcular, şoföre aracı durdurup tacizcinin indirilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, 'Paramı vermişim' diyerek araçtan inmek istemedi.
"ANAN BACIN YOK MU SENİN"
Tacize uğrayan kadının annesi, "Ben senden şikayetçiyim, nasıl sarkıntılık yaparsın, anan bacın yok mu senin, saygısız, bindiğinden beri sarkıntılık yapıyorsun. O bizimle birlikte inmeyecek, götürün hangi cehennemde inecekse insin" dedi.
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