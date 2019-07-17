Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN TWİTTER'DAN DUYURDU

Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu. ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."

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