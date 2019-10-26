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Milleti böyle zehirleyeceklerdi! Pet şişelerin hiçbiri su değil

İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda pet şişeler içerisine doldurmuş 346 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

GENEL 26.10.2019, 10:02
Milleti böyle zehirleyeceklerdi! Pet şişelerin hiçbiri su değil
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İZMİR'İN Konak ilçesindeki sahte içki operasyonunda 346 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konak ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi 920 Sokak üzerindeki bir büfede ve bu iş yerine yakın park halindeki mobil depo olarak kullanılan araç içerisinde, sahte içki ticareti yapıldığına yönelik bilgiler elde edildi.

EKİPLER İŞ YERİNE BASKIN YAPTI

Bilgiler doğrultusunda iş yerine baskın yapan ekipler, 10 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 5 litre sahte votka ve 14 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 7 litre sahte rakı ele geçirdi.

PET ŞİŞELERE DOLDURMUŞLAR

Ayrıca araç içerisinde yapılan aramalarda ise, 300 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 150 litre sahte rakı ve 372 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 186 litre sahte votka ele geçirildi.

346 SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

Toplamda 346 litre sahte içkiye el konulurken, baskında olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüphelilerden, Şerafettin K., Haydar Ö. ve Hakan M. yakalanarak gözaltına alındı.

#İzmir #sahte içki
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