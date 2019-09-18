banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Mide bulandıran tecavüz iddiası! Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı

Samsun'da 23 yaşındaki genç kızı hamile bıraktığı öne sürülen 56 yaşındaki şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

GENEL 18.09.2019, 07:35
Mide bulandıran tecavüz iddiası! Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı
banner404

SAMSUN'DA 23 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

BEBEK DÜNYAYA GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.T. adlı kız hamile kalıp bebek dünyaya getirince kendisine tanıdıkları H.H.'nin (56) tecavüz ettiğini iddia etti.

İFTİRA ATILDIĞINI SAVUNDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. -

#samsun #Tecavüz
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:34
Öğle 12:57
İkindi 16:26
Akşam 19:09
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545