Mide bulandıran tecavüz iddiası! Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı
Samsun'da 23 yaşındaki genç kızı hamile bıraktığı öne sürülen 56 yaşındaki şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.
GENEL 18.09.2019, 07:35
SAMSUN'DA 23 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
BEBEK DÜNYAYA GELİNCE ORTAYA ÇIKTI
Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.T. adlı kız hamile kalıp bebek dünyaya getirince kendisine tanıdıkları H.H.'nin (56) tecavüz ettiğini iddia etti.
İFTİRA ATILDIĞINI SAVUNDU
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. -
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