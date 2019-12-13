Metruk binada kan donduran olay! Poşetten çıkan şey polisleri şaşırttı
İstanbul Esenyurt'ta bulunan İnönü mahallesinde bulunan metruk binalarda polis ekipleri denetim yaptı. Yapılan denetim sırasında metruk bir binanın bodrum katında poşet içerisinde öldürülmüş bir erkek bebek bulundu.
GENEL 13.12.2019, 15:22
İSTANBUL Esenyurt'ta denetimlerde bulunan polis ekipleri metruk binada, çanta içinde bırakılmış halde 15 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek cesedi buldu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
POŞET İÇİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ BEBEK BULDULAR
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları, Salı günü saat 23.00 sıralarında, İnönü mahallesinde bulunan metruk binalarda denetimler yaptı. Denetimler sırasında metruk bir binanın bodrum katında çantada, ağızları bağlanmış poşet içinde, çıplak vaziyette erkek bebek cesedi bulundu. Göbeğinin kesilmiş olduğu görülen bebeğin, hastanede doğmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bebek otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
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