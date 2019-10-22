Metroda dehşet anları: Raylara atlayarak intihar etti
İstanbul'da metro durağından bir kadın raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu.
GENEL 22.10.2019, 14:36
İSTANBUL'DA Şişli- Mecidiyeköy metro durağında bir kadın, raylara atlayarak intihar etti. Metro vagonunun altında kalan kadını kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu.
METRONUN GELDİĞİ SIRADA RAYLARA ATLADI
Edinilen bilgilere göre olay, Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Metro istasyonunda bekleyen yolcular arasında bulunan bir kadın, metronun geldiği sırada raylara atladı. Metro ani fren ile durmaya çalışırken, kadın vagonların altında kaldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metro seferleri Hacı Osman istikametinde durduruldu. Ekiplerin çalışmalarıyla vagonun altından çıkarılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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