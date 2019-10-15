Metrobüste korkunç olay! Genç kız çığlık atarak yakalattı

ZİNCİRLİKUYU- Beylikdüzü istikametine giden metrobüse binen genç kız, kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü E.D. (61)'den kurtulmak için çığlık attı. Genç kızın yardım istemesinin ardından şüpheli yakalandı. Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.