Mersin'de kadın cinayeti: 2 çocuğunun annesini öldürereka teşebbüs etti

MERSİN'İN Yenice mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Serdar D. bir süredir ayrı yaşadığı ve babasının evinde kalan eşi Emine D. ile işe gittiği sırada konuşmak istedi. İkilinin arasında çıkan tartışmanın ardından Serdar D, tabancayla eşini vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, intihara teşebbüs eden Serdar D'nin tedavisi sürüyor. Çiftin iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.