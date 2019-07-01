Mersin'de bir haftada metil alkolden 14 kişi hastanelik oldu: 4'ü kurtarılamadı

Mersin'de son bir haftada ‘metil alkol zehirlenmesi’ şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Mersin'de bir haftada metil alkolden 14 kişi hastanelik oldu: 4'ü kurtarılamadı
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ALINAN bilgiye göre, kentte son bir haftada 14 kişi, ‘metil alkol zehirlenmesi’ şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Toros Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 65 yaşındaki Mehmet A. ve 58 yaşındaki Ünsal D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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