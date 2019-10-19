Merdiven altı kürtaj, genç kadını canından ediyordu

BAKIRKÖY'DE 6 aylık bebeğini aldırmak isteyen F.S, ruhsatı olmayan özel bir klinikte kürtaj yapılırken kalp krizi geçirdi. Bu işlemi yaptığı iddia edilen doktor ve 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Bakırköy Florya'da ruhsatı olmayan özel bir sağlık kliniğinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hamile olan F.S, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekim olarak çalışan doktor Y.E'ye gelerek gebeliğini sonlandırmasını istedi. Bunun üzerine yapılan tahlillerin ardından doktor Y.E, F.S.'ye gebeliğin çalıştığı hastanede sonlandırılamayacağını belirterek arkadaşına ait olan özel bir klinikte kürtaj yapabileceğini belirtti.Doktor Y.E ve F.S bin 800 TL karşılığında anlaştı. F.S. gebelik sonlandırma işlemi sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi doktor Y.E ve arkadaşı tarafından yapılan F.S. daha sonra 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayın ardından savcılığın talimatı ile doktor Y.E. ve yardım ettiği iddia edilen B.A.'yı gözaltına aldı. Doktor Y.E ve P.K. Bakırköy Adliyesi'nde nöbetçi savcılığın tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşleme yardım ettiği iddia edilen klinik çalışanı P.K ile bir çalışan da tutuklandı.

GÖZALTINA ALINAN DOKTOR OLAYI ANLATTI

Gözaltına alınan doktor Y.E. ifadesinde olayı, "F.S. gebeliğini sonlandırmak istediğini söyledi. Yaptığım muayenede 6 ay 1 günlük olduğunu yasal olarak gebeliğini sonlandırmasında bir sorun olmadığını düşünerek bazı tahliller yapılmasını söyledim. Yapılan tahlillerde gebeliğini sonlandırmasında bir sorun olmadığı kanaatiyle hastaya gebeliğini sonlandırabileceğimi söyledim. F.S.'nin gebeliğini çalıştığım yerde sonlandıramayacağım için kendisinin de isteğiyle özel bir birimde sonlandırabileceğimi aktardım. Hastanın evli olması nedeniyle kürtaj işleminin yapılması için eşinin rızasının gerektiğini söyledim" sözleriyle aktardı.

"BU İŞLEM İÇİN HASTA İLE BİN 800 TL'DE ANLAŞTIK"

İşlemi yaptığı Florya Şenlikköy'de bulunan kliniğin doktor arkadaşı B.A.'ya ait olduğunu söyleyen doktor Y.E. "Kadın doğum uzmanı olan B.A.'yı aradım. Bu işlemi muayenehanesinde yapıp yapamayacağımı sordum ve hastanın eşinin onayı olmadığını da belirttim. B.A. gerekli izinleri verdi. Bu işlem için hasta ile bin 800 TL'de anlaştık. Yapmış olduğumuz cerrahi müdahalede herhangi bir problem yaşanmadı. Hastanın yanına döndüğümde halen uyanamadığını ve uyarıya yanıt vermediğini gördüm. Bunun üzerine hastaya suni teneffüs yaparak kalp masajı yaptım. P.K.'dan oksijen isteyerek B.A.'ya hastadan solunum alamadığımı, gelmesi gerektiğini söyledim. B.A. geldi ve panik bir şekilde 'ne yapacağız, bu iş yerinin ruhsatı da çıkarılmadı' demeye başlayınca ben de şu an bunun zamanı olmadığını ve hastayı yaşatmaya çalışmamız gerektiğini söyledim. 112'yi arattırdım ve sağlık ekipleri gelerek hastayı hastaneye kaldırdılar. Ben sırf hastaya yardımcı olmak amacıyla bu işleme giriştim" ifadelerini kullandı.

KLİNİK SAHİBİ: İŞLEMLERİN HİÇBİRİNDEN HABERİM YOKTUR

İfadesi alınan klinik sahibi doktor B.A ise muayenehanelerinin halen kurulum aşamasında olduğunu söyleyerek aktif olarak hasta bakmadıklarını aktardı. B.A., doktor Y.E.'nin hasta getireceğini ve kürtaj yapacağını kendisine kesinlikle söylemediğini belirterek "Paranın bir kısmının bana verileceği hususu doğru değildir. Ben Y.E.'nin isteği üzerine sadece temiz bir oda ayarladım. İşlemlerin hiçbirinden önceden haberim yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Şüpheli P.K. ise reklam işi ile uğraştığını söyleyerek "Ben anestezi uzmanı ya da teknisyeni değilim. Hastanın damar yolu benim tarafımdan açılmamıştır. Kendisine anestezi ilacı da benim tarafımdan verilmemiştir. Hastanın damar yolu açma işlemini doktor Y.E. yapmıştır" dedi. Öte yandan kürtaj işlemi yapılan F.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.