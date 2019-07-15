Meclis'te 'Ne istediler de vermedik' gerilimi

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel gündemiyle toplandı. Oturumda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 17-25 Aralık soruşturması öncesinde, AK Parti’den Gülen cemaatiyle ilgili açıklamaları hatırlatınca, hükümet sıralarından protestolar başladı. ​AK Parti adına Özkoç’a yanıt veren Naci Bostancı ise Marmaris suikast timi göndermesi yaptı. HDP adına konuşma sırası gelince de televizyonlar canlı yayını kesti. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’ın yönettiği özel oturuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener devlet erkanı için ayrılan locadan Genel Kurulu izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da izlediği özel oturuma Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Genel Kurul’a girişi sırasında AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri ayakta karşıladı. CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı.

DAVUTOĞLU: BUGÜN BİRLİK GÜNÜ

Yeni parti girişiminde bulunduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da özel oturumu izledi. Meclis’e gelişinde yeni parti iddialarıyla ilgili soruları "Bugün birlik günü" sözleriyle yanıtlayan Davutoğlu, eski Başbakan ve Meclis Başkanları için ayrılan locadan Genel Kurulu izledi.

AK PARTİLİLER ÖZKOÇ'U PROTESTO ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuşmasında 17-25 Aralık soruşturması sürecinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gülen cemaatine yönelik “Ne istediler de vermedik” sözlerini hatırlattı. AK Parti milletvekilleri Özkoç’un konuşmasını sıra kapaklarına vurarak protesto etti. AK Partilerin tepkisi Özkoç’un konuşması boyunca devam etti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’ın uyarılarına karşın protestolar sürdü. Özkoç ise protestolar arasında konuşmasını yaptı. CHP’li milletvekilleri de Özkoç’u sık sık alkışlayarak AK Parti grubunu protesto etti.

BOSTANCI'DAN SUİKAST TİMİ GÖNDERMESİ

Sataşma olduğu gerekçesiyle kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise 15 Temmuz’da birinci hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek, Marmaris’e gittiği belirtilen suikast timini hatırlattı. Özkoç’a seslenen Bostancı, "Konuşmanız Marmaris’e paralel düşüyor başka hiç bir yere değil” dedi. AK Parti milletvekilleri Bostancı’nın bu sözlerini ayakta alkışladı. Bostancı’nın suikast timi benzetmesi üzerine sataşma gerekçesiyle yeniden söz alan Özkoç, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarıyla, 15 Temmuz darbe girişimini organize eden general ve subayların önünün açıldığını belirterek, bunları hatırlatmaya devam edeceklerini ifade etti.