Mavi Marmara yeniden denizde! Görüntülerde şoke eden detay

GAZZE'ye 2010 yılında yardım götürürken İsrail deniz komandolarının baskınına uğraması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisi, artık "Erdoğan Bey" ismiyle yeniden denizlerde olacak. Gemiyi satın alan armatör Erdoğan Tümsek, "Tüm yaşanmışlıklara saygımız var. Piyanosunu koruyoruz, Mavi Marmara'yken hatırası olan herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in 12 millik kıta sahanlığının çok dışında baskına uğrayan Mavi Marmara, Haydarpaşa Limanı'na geldiği Ağustos 2010'dan itibaren işletilmedi.

GEMİ GÜÇLENDİRİLDİ

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, gemiyi Mart 2018'de satın alan armatör Erdoğan Tümsek, üst güvertesini kestirdi, hangarlarını büyüttü.

Tuzla'da bir yıl süren çalışmalar sonunda makine dairesi güçlendirilen, güvertesine metal destekler, hangarlarına yangın söndürme sistemi eklenen gemi, "Erdoğan Bey" adıyla Marmara Denizi'nde yapacağı seferleri bekliyor.

Yakın zamanda Marmara Ereğlisi-Bandırma seferleri yapmayı hedefleyen "Erdoğan Bey", ikinci hat olarak Maltepe-Marmara Ereğlisi arasında dolaşacak.

Pek çok yaşanmışlık ve hatıra barındıran geminin Haydarpaşa'da çürümeye terk edilmesine dayanamadığı için satın aldığını belirten Tümsek, "Vapurla geçerken gördüğüm Mavi Marmara'nın sonunun ne olacağını düşünüyordum. Kaderine terk edilmesini kabul etmedim. Güçlü ve güzel bir gemiydi. 1.2 milyon dolara satın aldım, 1.8 milyon dolar dönüşmesi için harcadım. Gazi Mavi Marmara, artık 'Erdoğan Bey' adıyla denizlerde süzülecek. Bir gemi denizde olduğu sürece var olur" diye konuştu.

Geminin kamyon ve gaz tankeri taşıyarak Marmara bölgesindeki trafiğin rahatlamasına katkı sağlayacağını söyleyen Tümsek, "Bir tarihi korurken, 100'den fazla kamyonun trafikten çekilmesini sağlıyoruz. Ağır vasıtaları ve tehlikeli yük taşıyan kamyonu taşıyacak gemi günde 74 mil yapacak. Köprü üstünü, rengini, çanını, dümenini hatta piyanosunu bile koruduk. Mavi Marmara gemisinde hatırası olup yeni haliyle gemimize gelmek isteyen olursa kapımız açık" dedi.