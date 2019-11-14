Matematik öğretmeni tutuklandı! Suçu, mide bulandıran cinsten
Ordu'da meydana gelen mide bulandıran olayda, "Seni seviyorum" dedikten sonra 5 kız öğrenciye tacizde bulunan matematik öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ORDU'DA matematik öğretmeni E.S. (54), görevli olduğu ortaokulda, 5 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
"SENİ SEVİYORUM" DİYE YAKINLIK KURMAYA ÇALIŞTI
Altınordu ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan E.S., iddiaya göre, hepsi de 11 yaşında olan 5 kız öğrencisiyle, farklı zamanlarda kulaklarına "Seni seviyorum" diyerek yakınlık kurmaya çalıştı.
EKİPLER ANINDA HAREKETE GEÇTİ
Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine yönelik davranışlarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine öğrenci velileri, öğretmen E.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine E.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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