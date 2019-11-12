Masaj salonundan çıkan para "Yok artık" dedirtti
İzmir'de masaj salonunda kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 250 bin lira bulundu.
İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, masaj salonunda 250 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişiden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KADINLARA SÖZLEŞME İMZALATMIŞLAR
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, ismi açıklanmayan bir kadının masaj salonunda, kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlattı.
SALONDAN ÇIKAN PARA ŞAŞIRTTI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 7 Kasım'da mesaj salonuna ve şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.Salonda yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, fuhşa zorlanan kadınlara imzalattırılan sözleşmeler, çeşitli hesapların tutulduğu ajandalar ile fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında masaj salonunun işletmecisi S.Ş.'nin yanı sıra, D.K., H.Ş., P.M., Z.U.S., Z.I., N.K., D.K., P.T., M.T., E.A., Y.C., O.T. ve C.S. yakalanarak gözaltına alındı.
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