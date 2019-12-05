Masaj adı altında fuhuş yapan ve aracı olanlara operasyon! 6 gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş ve fuhuşa aracılık yapmak suçundan gözaltına alınan şahısların 'masaj' adı altında bu suçu işledikleri ortaya çıktı.
GENEL 05.12.2019, 15:09
ADIYAMAN'DA masaj adı altında fuhuş yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde masaj adı altında fuhuş yapan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptığı tespit edilen E.Ç., E.Y., Ç.B. ve fuhşa aracılık yapıp yer temin eden S.S., C.Ö. ile G.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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