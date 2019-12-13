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Manken olma hayalleri, fuhuş çetesinde son buldu

Çeşitli yöntemlerle tanıştıkları kadınları iş bulma vaadiyle yurt dışından Türkiye'ye getirip burada zorla senet imzalatarak fuhuş yaptıran uluslararası suç şebekesi, düzenlenen operasyonla çökertildi. Şebekenin ağına düşen kadınların bazılarının manken olma hayaliyle kandırıldığı da öğrenildi.

GENEL 13.12.2019, 10:09
Manken olma hayalleri, fuhuş çetesinde son buldu
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ALINAN bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de bulunan İl Göç İdaresi'nde "fuhuş yapmaktan" polis tarafından gözaltına alınıp ülkesine gönderilmeyi bekleyen yabancı uyruklu bir kadının psikolog eşliğinde verdiği ifade üzerine çalışma başlattı. Polis, verilen ifadede uluslararası bağlantıları olan bir çetenin yurt dışından 'çocuk bakıcılığı', 'temizlikçi işçisi' ya da 'manken' yapma vaadiyle ağlarına düşürdükleri kadınları Türkiye'ye getirip, burada zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.

TAKMA İSİM KULLANIYORLAR

Polis, ağırlıklı olarak Özbekistan uyruklu kadınları ağa düşürerek burada zorla fuhuş yaptıran şebekeyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Elebaşılığını 'Çetin' kod adlı Ö.M.'nin (32) yaptığI 13 kişilik çeteyi izlemeye aldı. Yapılan takiplerde, şüphelilerin kendi aralarında gerçek isim kullanmadıkları ve birbirlerine 'Çetin', 'Dede', 'Pusat', 'Azad', 'Bob', 'Ateş' ve "Neco' gibi takma isimlerle hitap ettikleri belirlendi.

KAÇMAK İSTEYEN KADINLARA EZİYET ETMİŞLER

Kullandıkları şifreli isimlerle polis takibinden kurtulmayı amaçlayan şüphelilerin, Türkiye'ye getirdikleri kadınların pasaportlarına zorla el koyup, masraf yaptıklarını öne sürerek yüksek miktarlarda borçlandırdıkları ve ölüm tehdidiyle senet imzalattıkları ortaya çıktı. Şebekenin ayrıca, ellerinden kaçmaya teşebbüs eden kadınları dövdükleri, bir kadının ayaklarına kaynar su dökerek işkence yaptıkları iddia edildi. Yine polisin kurtardığı kadınların emniyetteki ifadelerine göre, tuzaktan kurtulmak isteyenlerin ise şebekenin yurt dışındaki bağlantıları nedeniyle ailelerine ve yakınlarına zarar vermekle tehdit edildiği bilgiler yer aldı. Şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kadınların kaçmamaları için randevu evlerinde birlikte kaldıkları da belirtilirken, mağdurları günlük ortalama 15-20 kişi ile cinsel birlikteliğe zorladıkları kaydedildi.

MANKEN YAPMA VAADİYLE KANDIRMIŞLAR

Türkiye'ye iş vadiye getirdikleri kadınların bazılarına ise 'manken yapacağız' diyerek AVM'lerden iç çamaşırı alan şebekenin, daha sonra çıplak fotoğraflarını çekerek dijital kataloglara koyup pazarladıkları ileri sürüldü. Söz konusu katalogdaki kadınları da WhatsApp ve Viber gibi dijital mesajlaşma programlarına yükleyerek anlaşmalı müşterilerine gönderen çetenin, pazarladıkları kadınları da kiraladıkları ev ve anlaşmalı oldukları otellerde 100 TL para karşılığında fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

"ŞEBEKE LİDERİNİN ÖZEL EVİ"

Suç şebekesi elebaşı Ö.M.'nin, yurt dışından tuzağa düşürerek getirdikleri bayanlar içinden seçtiği bazı kadınları, 'özel ev' diye tabir ettiği ve yalnızca kendisinin kullandığı bir hücre evine hapsettiği ve burada cinsel saldırıya maruz bıraktığı ifade edildi.

"TÜRKİYE'Yİ TERK EDİN"

Yapılan teknik takiplerin sonunda toplanan deliller üzerinden kiralanan evlerin ve tespit edilen otellerin bazılarına ara baskın düzenleyen polis, burada 11 yabancı uyruklu kadın kurtardı.Bu sırada insan ticareti yaparak ağlarına düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çetenin lideri 'Çetin' lakaplı Ö.M., Özbekistan'da bulunan ve çetenin yurt dışındaki bağlantılarını organize eden 'Dede' lakaplı M.A.'yı arayarak polisin evlere operasyon yaptığını, kadınların ellerinden gittiğini aktardı. Dede lakaplı M.A., bunun üzerine 'Çetin' lakaplı Ö.M.'yi "polisin takibinde olabilirsiniz" diyerek uyardı. Elde ettikleri paralarla birlikte hemen Türkiye'yi terk edip Özbekistan'a gelmelerini istedi.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

Çete lideri Ö.M. ile B.E.'nin yurt dışına kaçağı bilgisine ulaşan polis, operasyonu belirlenen tarihten daha erkene alarak şüphelileri 3 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'ndan Özbekistan'a gitmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı tarihte eş zamanlı olarak 4 randevu evine daha baskın yapan emniyet güçleri, çetenin diğer üyelerini de gözaltına aldı. Çete elebaşı Ö.M.'nin de aralarında olduğu 11 şüpheli operasyonlarda gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda kadınlara ait dijital materyal, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirildi. Baskınlarda yabancı uyruklu toplam 21 kadın kurtarıldı.Biri Özbekistan'da bulunan 'Dede' lakaplı M.A. olmak üzere firari 2 çete üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli 6 Aralık Cuma günü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli 'insan ticareti', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'tehdit' ve 'zorla fuhuş yaptırma' suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan operasyon anları ve kadınların fuhuş çetesinin ellerinden kurtarılmaları polis kameralarına da yansıdı.

#manken #fuhuş çetesi #Suç şebekesi
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