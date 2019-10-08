Mahkumları taşıyan nakil aracı devrildi Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta mahkumları taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5'i asker 4'ü de mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.
GENEL 08.10.2019, 08:44
SİVAS'IN Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı. Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yolu Ilıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı. Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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