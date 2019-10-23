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Mahallenin korkulu rüyası oldu! Önüne geleni şişledi

Sancaktepe'de sokakta önüne gelene bıçak ve şişle saldıran şahıs mahallelinin korkulu rüyası oldu. 7 adet suç kaydı olan şahıs, 3 kişiye saldırmasıyla polis tarafından yakalandı.

GENEL 23.10.2019, 16:35
Mahallenin korkulu rüyası oldu! Önüne geleni şişledi
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İSTANBUL Sancaktepe'de sokakta önüne gelene bıçak ve şişle saldıran şahıs mahalleliyi canından bezdirdi. Aynı aileden 3 kişiyi saldırarak yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı. Saldırgan ruh ve sinir hastalıklarına sevk edilirken, şahsın sokak ortasında vatandaşa bıçakla saldırdığı anlar kameraya yansıdı. 

MAHALLEYE KORKU SALDI

Sancaktepe Merve Mahallesinde önüne gelene bıçak ve şişle saldıran Mustafa I.(40), mahalleliye adeta korku saldı. Farklı tarihlerde sokakta önüne gelene saldırarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs, Oğulcan U. ile yaptığı kavgayı ayırması sebebiyle Mustafa Erdoğan G.'yi bıçakla yaraladı. Ayrıca saldırgan şahıs, yolda çocuğuyla birlikte yürüyen Serhat U.'yu birden bire bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan şahsın, Serdar U.'nun iki aile bireyine de daha önceden aynı şekilde saldırdığı öğrenildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Saldırgan Mustafa I., geçtiğimiz Pazar günü Kağıthane'de suç aleti bıçakla beraber polis ekiplerince yakalandı. Şahsın sorgusunda kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, kasten yaralama, gibi suçlardan 7 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın Sancaktepe'de bir kişiyi yaraladığı olayla ilgili olarak yakalandığı, daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede verilen karar doğrultusunda Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi.

#sancaktepe #Mahalle #sis #İstanbul
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