Maaşını alamayan işçiler, 7 saat vinçte kalıp istediğini aldı
İzmir'de bir inşaat firmasında çalışan ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kule vince çıkan işçiler, 7 saatlik eylemlerini alacaklarının ödenmesiyle sonlandırdı.
GENEL 30.10.2019, 16:34
İZMİR'DE bir inşaat firmasından birkaç aydır maaşlarını alamadığını öne süren 17 işçi, 7 saat kule vince çıkarak eylem yaptı.
MAAŞLARINI ALAMIYORLARDI
Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 17 işçi, birkaç aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek sabah saatlerinde şantiye içerisinde kurulu vince çıktı. İşçiler, diğer çalışanlar ve yetkililerin ikna çabalarına rağmen vinçten inmeyince durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İnşaat alanına gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı.
FİRMA YETKİLİLERİ OLAY YERİNE GELDİ
Polis ekiplerinin de ikna için uğraştığı işçiler, maaşlarının ödenmemesi halinde vinçten inmeyeceklerini belirtti. Firma yetkililerinin şantiye alanına gelmesi ve maaşların ödenmesinin ardından işçiler, yaklaşık 7 saatlik eylemlerine son verip vinçten indi.
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Granada
|10
|20
|3. Atletico Madrid
|11
|20
|4. Real Sociedad
|10
|19
|5. Sevilla
|10
|19
|6. Real Madrid
|9
|18
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Osasuna
|10
|14
|9. Real Valladolid
|11
|14
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Valencia
|10
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|12
|14. Levante
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Espanyol
|10
|8
|20. Leganés
|10
|5