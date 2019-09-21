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Lüks otomobilde dehşet dakikaları! Camı kırıp kurtardılar
Ataşehir'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.
GENEL 21.09.2019, 11:39
LÜKS otomobilde dehşet dakikaları.Olay Ataşehir Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilmiş araç içerisinde hareketsiz yatan Buket P.'yi gören çevredekiler önce uyuduğunu düşündü.Bir süre sonra şüphelenen çevredekiler, cama vurup otomobili salladı. Ancak Buket P. hareket etmeyince durum polise bildirildi. Polis, aracın sağ arka camını kırıp kapıyı açtı. Baygın yatan kadının yanın çok sayıda ilaç ve bir not buldu. İntihar teşebbüsünde bulunduğu belirlenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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