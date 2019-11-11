Lisede kahreden ölüm! 15 yaşındaki Zehra kurtarılamadı
Adana'da 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zehra Acar sınıfta ders işlendiği sırada bayıldı. Hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ADANA'DA sınıfta bayılan kız öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde bulunan Fatma Zehra İmam Hatip Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zehra Acar sabah okula geldi. Derslere giren Acar, saat 10.55'te sınıfta ders işlendiği sırada bayıldı. Acar, öğretmenin çağırdığı ambulans ile hemen Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Acar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA ORTAYA ÇIKACAK
Zehra Acar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Acar'ın ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak. Bu arada, Zehra Acar'ın arkadaşları ve öğretmenleri de okulda gözyaşlarına boğuldu.
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