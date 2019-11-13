Lisede akılalmaz olay! Sınava girmek istemeyen kız, 2'nci kattan atladı
Pendik'te lise öğrencisi genç kız, okulda yapılacak sınava girmek istemediği için kendisini 2. kattan aşağı attı. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız hastaneye kaldırıldı.
GENEL 13.11.2019, 13:30
PENDİK'TE lise öğrencisi genç kız, okulda yapılan sınava girmek istemeyince kendisini 2. kattan boşluğa bıraktı. Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde bir lisede gerçekleşen olayda, iddiaya göre 10. sınıf öğrencisi N.K., okulda yapılacak olan sınava girmek istemedi. Genç kız, sınava girmemek için kendisini okulun 2. katından aşağı attı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Okuldaki görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız, ambulansa bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.
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