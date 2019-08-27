Libya’da tutuklu vatandaşlar için BM devrede

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Bakan Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi yöneltti. Libya’nın bir bölümünde yönetimi elinde bulunduran silahlı güçlerin, Türkiye’yi düşman ilan ederek savaş pozisyonu aldığını iddia eden Topal, önergesinde şunları kaydetti:

GEREKÇESİZ TUTUKLANDILAR

“Birçok Hataylı vatandaşımız farklı Ortadoğu ülkelerinde iş yapmakta veya çalışmaktadır. Bu gerekçelerle Libya’da da birçok yurttaşımız var. Özellikle Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan yurttaşlarımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaları nedeniyle gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. 10 Nisan 2019 günü Mehmet Demir ve Volkan Altınok adlı Hatay nüfusuna kayıtlı iki vatandaşımız Hafter güçleri tarafından gerekçe gösterilmeden tutuklanmıştır. Libya’da Türk vatandaşlığı hasebiyle siyaseten tutuklu bulunan vatandaşımız var mıdır? Bunların sayısı nedir? Demir ve Altınok adlı yurttaşlarımızın tutuklanma gerekçeleri hakkında bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu vatandaşlarımız hangi gerekçelerle cezaevinde tutuluyorlar. Gerek bakanlığınızın gerekse hükümetin vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarıyla ilgili girişimleri var mıdır?”

‘DOĞRUDAN TEMAS KURDUK’

Bakan Çavuşoğlu, Topal’ın önergesine verdiği yanıtta şunları aktardı: “Vatandaşlarımız Demir ve Altınok, çalıştıkları Kasr bin Gaşir bölgesindeki restoranda Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından alıkonulmuştur. Vatandaşlarımız Demir ve Altınok’un serbest bırakılmaları için her düzeyde girişim yapılmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) de devreye sokulmuştur. Vatandaşlarımızla doğrudan telefon teması kurulmuş olup aileleri de bilgilendirilmiştir. Libya Siyasi Anlaşması’na dayalı olarak oluşturulan Başkanlık Konseyi, BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası toplum nezdinde tüm Libya’yı temsil eden meşru hükümet olarak tanınmıştır. Ülkemizin de desteklediği bu geçiş süreci çerçevesinde işbaşına gelen Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafımızca meşru hükümet olarak tanınmaktadır.”