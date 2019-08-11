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Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler

Kurban Bayramı'nın sürdüğü 4 gün boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler...

GENEL 11.08.2019, 08:51 Melike Temir
Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler
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Teşrik Tekbiri getirmek: Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

İhlas Suresi hatmi yapmak: Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak maneviyatı artıracaktır.

Kurban kesmek: Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.

Namaz kılmak: Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

Tövbe ve İstiğfar etmek: Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir. 

Fakir-fukaraya yardım etmek: Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.

Müslümanlar arası bağları güçlendirmek: Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü'minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.

#kurban bayram #ibadet
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