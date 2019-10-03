Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla suçüstü yakalandı

KONYA'DA bir evden para çaldıktan sonra kaçmaya çalışan 4 kadın, kaçarken polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Nazan G., emniyete kucağında bebeği ile getirilirken, aynı şahısların geçtiğimiz pazartesi günü hırsızlık suçundan çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binaya girerek yanlarındaki aparat yardımıyla kapıyı açan 4 kadın, eve girdi. Evde bir süre para ve ziynet eşyası arayan şüpheliler, buldukları bir miktar parayı alarak evden ayrıldı. Bu sırada şüphelileri fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek hırsızlık şüphelisi kadınların peşine takıldı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan farklı suçlardan 13 kaydı olan 3 çocuk annesi Nazan G. (20) Sevim Y. (19) Z.E. (13) ve Z.E'nin üzerinde arama yapan ekipler, evden çalınan bir miktar parayı buldu. Şüphelilerin olay sonrası kaçış anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.3 GÜN SONRA AYNI SUÇTAN YAKALANDI Gözaltına alınan şüpheli Nazan G. kucağındaki çocuğuyla diğer şüphelilerle birlikte emniyete getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan şüphelilerin 30 Eylül Pazartesi günü hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildiği ve serbest kaldıkları öğrenildi.