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Kucağında çocuk olan hamile eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü!

Adıyaman'da bir adam 4 aylık hamile eşini kucağında 1 yaşındaki çocuğu varken tekme tokat dövdü. Genç kadın hastanede tedaviye alınırken, Fatih Sevim polis ekiplerince gözaltına alındı.

GENEL 24.09.2019, 08:03
Kucağında çocuk olan hamile eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü!
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OLAY, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Saadet ve Fatih Sevim çifti arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Sevim, kucağında 1 yaşında çocuğu olan hamile eşi Saadet Sevim'i tekme tokat dövmeye başladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRGAN KOCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DURDURULDU

Saadet Sevim aldığı darbelerle yere yığılırken, Fatih Sevim çevredekiler tarafından durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saadet Sevim, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevim'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise Fatih Sevim'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Fatih Sevim'in eşini dövdüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

#Adıyaman #hamile eş #Fatih Sevim
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