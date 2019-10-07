Köyde panik! Camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı. Mahallede cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması istendi.
KÖYDE koku paniği.Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde ortaya çıkan ve kaynağı bilinmeyen kokudan 50 kişi etkilenerek, rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mahalledeki caminin hoparlörlerinden anonslar tekrarlanarak, köylülerden evden çıkmamaları istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. AFAD ekipleri, koruyucu kıyafet giyip, gaz maskesi takarak, köyün belirli noktalarında kimyasal ve biyolojik gaz ölçümü yaptı.Sağlık görevlileri ise zehirlenme belirtisi görülen 3 kişiyi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü.Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, köye gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki incelemelerinin ardından köylülerin sokağa çıkmasında sakınca olmadığı belirtildi.Kokunun kaynağının ise yapılacak ölçümler ve araştırma sonucu belirlenecek.
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