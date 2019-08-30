Korkunç olay! Profesör evinin balkonundan atlayıp intihar etti

ÜNLÜ profesör kendini yedinci kattan attı.Olay, saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Apartmanın bahçesine düşen Köroğlu ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.