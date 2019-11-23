Korkunç olay! Kocasının cinsel organını kesti
Kastamonu'da bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti. Gözaltına alınan kadın mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KASTAMONU'NUN Devrekani ilçesinde T.E. (52), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.E.'nin (45) cinsel organını kesti. H.E. hastanede tedaviye alınırken, T.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun bir ilçesinde yaşanan olayda bir çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli kadın T.E, tartıştığı kocası H.E'nin cinsel organını kesti. Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan H.E'nin cinsel organı tamir edildikten sonra ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi.
KADIN GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından emniyet güçlerince şüpheli kadın T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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