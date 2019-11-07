Korkunç olay! Evde ipe asılı halde ölü bulundu
Bilecik'te, 3 ay önce askerden gelen bir genç, annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİLECİK'TE, üç ay önce askerden gelen Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.
KENDİSİNİ İPLE TAVANA ASTI
Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Üç ay önce askerden geldiği öğrenilen Ceyhun Furkan A. iddiaya göre, evlerinin girişinde kendisini iple tavana astı. Akşam eve gelen anne Mihraciye A., oğlunu iple asılı halde hareketsiz görünce, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ceyhun Furkan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ceyhun Furkan A.'nın cesedi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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