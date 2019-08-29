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Son Dakika

Korkunç cinayetin nedeni belli oldu

Batman şehirlerarası otogarında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Suat Yüksekbağ cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı.

GENEL 29.08.2019, 14:41 Tugay Tönget
Korkunç cinayetin nedeni belli oldu
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15 GÜN önce askerden gelen Suat Yüksekbağ, babasının yanına mevsimlik işçi olarak çalışmaya gittiği sırada Batman şehirlerarası otogarında R.K. ve A.K. kardeşler tarafından herkesin gözü önünde vahşice öldürüldü. Çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamını yitiren talihsiz gencin cinayetkan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.Geçtiğimiz yıl Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde yaşanılan bir cinayetin zanlısı olarak Suat Yüksekbağ’ın ağabeyinin bu nedenle cezaevinde yattığı ortaya çıktı.R.K. ve A.K. kardeşler ise geçtiğimiz yıl öldürülen ağabeylerinin öcünü almak için Batman otogarında pusuda bekledi. Otogarda Suat Yüksekbağ’ı gören R.K. ve A.K. kardeşler korkunç cinayeti işlemek için harekete geçti. Yaşanılan kovalamaca sonucu otogar içinde talihsiz genci yakalayan R.K. ve A.K. kardeşlerden biri Suat Yüksekbağ’ı defalarca karnından bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Suat Yüksekbağ, memleketi Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

#Batman #Cinayet #KAN DAVASI
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