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Köprüde intihar girişimi! Küçük kızına canlı canlı izletti

Polis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan şahsı korkuluklardan inmeye ikna ederken, bir babanın küçük kızına intihar anlarını canlı canlı izletmesi tepki topladı.

GENEL 21.09.2019, 16:22
Köprüde intihar girişimi! Küçük kızına canlı canlı izletti
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen intihar girişimi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek korkuluklardan indirilirken, bir babanın küçük kızına intihar teşebbüsünü dürbün yardımıyla izletmesi görenleri hayrete düşürdü.15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir şahsın köprü korkuluklarına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

BİR SAAT BOYUNCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonuç vererek şahıs korkuluklardan indirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

İNTİHAR ANLARINI KIZINA İZLETTİ

İntihar teşebbüsü nedeniyle durma noktasına gelen trafik ise normale döndü. Ekiplerin şahsı ikna etme çalışmaları sırasında kameralara yansıyan bir görüntü ise pes dedirtti. Bir babanın küçük kızına intihar teşebbüsünü dürbün yardımıyla izletmesi görenleri hayrete düşürdü.

#Köprü #İntihar #15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ #İstanbul
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