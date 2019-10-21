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Komşu kutlaması

GAZİPAŞA Devlet Hastanesi yönetimi, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'yı makamında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dediler.

GENEL 21.10.2019, 18:44
Komşu kutlaması
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GAZİPAŞA Devlet Hastanesi yönetimi, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'yı makamında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dediler. Yapılan görüşmede karşılıklı istişarelerde bulunan hastane yöneticileri, sağlık alanında yapılmak istenen hizmetleri konuştular.

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