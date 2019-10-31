"Kocamın cinsel sorunları var, affet" dedi, mahkeme affetmedi
Ataşehir'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kızın yanında aracını durdurarak kendisini tatmin eden elektrik mühendisini mahkeme 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulamayan mahkeme cezayı da ertelemedi. Tacizci adamın karısının, mağdurdan "Kocamın cinsel sorunları var." diyerek af dilemesi gündeme gelmişti.
ATAŞEHİR'DE geçtiğimiz Ocak ayında sokakta gördüğü üniversite öğrencisi S.T'nin (23) yanına otomobil ile yaklaşarak cinsel tacizde bulunan elektrik mühendisi B.B, 1,5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı ve cezayı ertelemedi. B.B'nin eşi, S.T'nin şikayetçi olduğu gün mağdurun yanına giderek "Eşimin cinsel sorunları var, affet. Şikayetçi olma." demesiyle gündeme gelmişti. Ataşehir'de 22 Ocak 2019 günü saat 20.30 sıralarında doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla buluşmaya giden üniversite öğrencisi S.T'nin yanına otomobiliyle yaklaşan bir kişi camı açıp sözlü tacizde bulundu. Bu kişinin kendisini tatmin etmeye başlaması üzerine S.T. hızla aracın yanından uzaklaşarak arkadaşlarının yanına gitti.
EŞİMİN CİNSEL SORUNLARI VAR
Olayın ardından S.T. ailesiyle birlikte polise giderek şikâyetçi oldu. Ancak karakol çıkışı bir kafeye gidip oturan ailenin yanına şüpheli B.B'nin eşi geldi. B.B'nin eşi, ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu, eşinin cinsel olarak problemlerinin bulunduğunu belirterek şikayetin geri çekilmesini istedi.
PSİKOLOJİSİ BOZULDU
İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şikâyetçi S.T'nin avukatı Yunus Tekeş, mağdurun bu olaydan sonra psikolojisinin ciddi şekilde bozulduğunu belirterek sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık B.B. ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.
1 YIL 6 AY CEZA
Mahkeme sanığı "cinsel taciz "suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme iyi hal indirimi yapmadığı sanığın cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.
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