banner449

banner552

banner481

banner472

"Kocamın cinsel sorunları var, affet" dedi, mahkeme affetmedi

Ataşehir'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kızın yanında aracını durdurarak kendisini tatmin eden elektrik mühendisini mahkeme 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulamayan mahkeme cezayı da ertelemedi. Tacizci adamın karısının, mağdurdan "Kocamın cinsel sorunları var." diyerek af dilemesi gündeme gelmişti.

GENEL 30.10.2019, 11:18
"Kocamın cinsel sorunları var, affet" dedi, mahkeme affetmedi
banner404

ATAŞEHİR'DE geçtiğimiz Ocak ayında sokakta gördüğü üniversite öğrencisi S.T'nin (23) yanına otomobil ile yaklaşarak cinsel tacizde bulunan elektrik mühendisi B.B, 1,5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı ve cezayı ertelemedi. B.B'nin eşi, S.T'nin şikayetçi olduğu gün mağdurun yanına giderek "Eşimin cinsel sorunları var, affet. Şikayetçi olma." demesiyle gündeme gelmişti. Ataşehir'de 22 Ocak 2019 günü saat 20.30 sıralarında doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla buluşmaya giden üniversite öğrencisi S.T'nin yanına otomobiliyle yaklaşan bir kişi camı açıp sözlü tacizde bulundu. Bu kişinin kendisini tatmin etmeye başlaması üzerine S.T. hızla aracın yanından uzaklaşarak arkadaşlarının yanına gitti.

EŞİMİN CİNSEL SORUNLARI VAR

Olayın ardından S.T. ailesiyle birlikte polise giderek şikâyetçi oldu. Ancak karakol çıkışı bir kafeye gidip oturan ailenin yanına şüpheli B.B'nin eşi geldi. B.B'nin eşi, ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu, eşinin cinsel olarak problemlerinin bulunduğunu belirterek şikayetin geri çekilmesini istedi.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şikâyetçi S.T'nin avukatı Yunus Tekeş, mağdurun bu olaydan sonra psikolojisinin ciddi şekilde bozulduğunu belirterek sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık B.B. ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.

1 YIL 6 AY CEZA

Mahkeme sanığı "cinsel taciz "suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme iyi hal indirimi yapmadığı sanığın cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

#Ataşehir #cinsel sorun #mahkeme
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545