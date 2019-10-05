Kızının vücuduna çamaşır suyu enjekte etmişti! Savunması 'pes' dedirtti

AVCILAR'DA, 1 buçuk yaşındaki öz kızı Eylül Mira'nın vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, farklı bölgelerine çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddia edilen Ezgi Korucu (28)'nun 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğunun ölmesi amacıyla yaptığını söyleyen tutuklu sanık Ezgi Korucu, ilk duruşmada ifadesini değiştirdi. Çocuğuna zarar vermediğini savunan sanık Ezgi Korucu "Kızım doğduğundan beri hastanededir, dünya kadar kan alınıyor, kendisine çamaşır suyu enjekte etsem bu ortaya çıkardı. Cezaevine girmek için akla gelecek bütün şeyleri söyledim. O beyanları da verdiğim için şu anda çok pişmanım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanığın cezai ehliyeti bakımından rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi Korucu hazır bulundu. Eylül Mira bebeğin babası Eray Korucu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen Avukat Büşra Öztürk de duruşmaya katıldı. Sanık Anne Ezgi Korucu "Böyle bir suçla karşınızda olduğum için özür dilerim" diyerek savunmasına başladı. 12 yıllık evli olduğunu, bu evliliğinden 3 çocuğu olduğunu, cezaevindeyken eşinden boşandığını söyleyen Ezgi Korucu, "Eylül, 2 Kasım 2017 tarihinde dünyaya geldi. Hamileyken yapılan testlerde kızımın down sendromlu ve özürlü olduğunu belirttiler. Daha sonra yapılan araştırmalarda kızımda hiçbir özür çıkmadı" dedi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğunun ölmesi amacıyla yaptığını söyleyen Korucu, mahkemede "Ben zaten 8 aylık hamileydim. Kızımı doğduğunda kucağıma bile almadan akciğerinde sorun olduğunu, nefes bile almadığını söyleyerek yoğun bakıma aldılar. Kızım, yaklaşık bir ay kadar yoğun bakımda kaldı. Taburcu olup eve geldikten sonra kızımda ara ara kanamalar başladı. İstanbul'da hastane hastane teşhis için gezdirdim. Bakırköy'de hemotoloji bölümünde yatarken bizi takip eden doktor çok nadir olarak rastlanan bir hastalığın tam teşhis konulamadığı için adına 'Glasman' denilen bir hastalık olduğunu söyledi. Her tarafında kanamalar olabileceği gibi vücudunda ödemler olabileceği belli yerlerinde çatlamalar olabileceğini, kanamalar engellenmezse ölümle sonuçlanabileceği ancak bebeklerin yaşını doldurduktan sonra kendiliğinden bunu atabileceği söyledi. Doktorun tayini çıktı, bizi Kanuni Hastanesi'ne sevk etti" şeklinde ifade verdi.